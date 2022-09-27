Во время стрельбы в школе № 88 в Ижевске погибли три учительницы, защищавшие детей

Среди погибших в результате стрельбы в школе № 88 в Ижевске оказались трое учителей, которые спасли детей ценой своей жизни, пишет КП.

Трагедия произошла 26 сентября. По последним данным, число жертв трагедии увеличилось до 17 человек. Среди погибших — 11 детей и шестеро взрослых.

Одной из жертв стала учительница Наталья Ведерникова, которая преподавала математику с 1994 года.

«Знания, которые она мне дала, бесценны, очень жаль, что ее жизнь оборвалась так трагически», – отметил один ее знакомых.

Ценой собственной жизни заслонила детей от ранений и Светлана Суханова – учитель ИЗО и черчения. Она преподавала 27 лет и, как отметили собеседники, могла найти подход к любому ученику.

Учитель английского языка Маргарита Сахарных встретилась с убийцей лицом к лицу. Вполне вероятно, что 34-летний стрелок Артем Казанцев знал убитых, поскольку он пошел в первый класс в 1995 году.