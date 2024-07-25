Четверг, 25 июля, 2024

Во время раскопок в Рязани нашли деревянный черпак первой половины XV в

Автор: 7info7

Опубликовано

В Рязани в ходе раскопок обнаружили практически полностью сохранившийся деревянный черпак первой половины XV в. Об этом сообщили в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике.

Раскопки сейчас ведутся на Введенском раскопе. Изделие обнаружили под развалом печи. Поэтому оно так хорошо сохранилось. Такими черпаками в древности набирали воду, квас или пиво. Чашка черпака довольно большая, её диаметр около 10 см. Черпаки вырезались вручную при помощи столярных инструментов. Мастер работал довольно грубо, о чём говорят соответствующие следы.

— На Введенском раскопе мокрый культурный слой, обеспечивающий «консервацию» органических материалов, таких как дерево, кость, кожа. Нашими археологами будет обнаружено еще много удивительных и редких находок, о которых мы обязательно расскажем вам! — говорится в сообщении РИАМЗ.

Во время раскопок в Рязани нашли деревянный черпак первой половины XV в
Во время раскопок в Рязани нашли деревянный черпак первой половины XV в

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