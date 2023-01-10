Во время пожара на улице Добролюбова в Москве частично обрушилась кровля

В здании на ул. Добролюбова произошел пожар, в настоящее время частично обрушилась кровля, сообщила прокуратура Москвы.

Прокуратура Северо-Восточного административного округа организовала проверку исполнения требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

На месте работу правоохранительных органов и специальных служб координирует заместитель Останкинского межрайонного прокурора Руслан Иванов.