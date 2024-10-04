Во Владивостоке потребовали отменить концерт Анны Ениной

Активисты призывают полицию проверить творчество Анны Ениной, известной под псевдонимом Enina, из TikTok. Из-за этого может сорваться её концерт во Владивостоке, пишет «ФедералПресс».

Как сообщает Baza, на Анну Енину подано заявление в полицию с просьбой проверить её творчество, а организаторов концерта во Владивостоке просят отменить выступление.

Концерт во Владивостоке должен пройти 1 декабря. Билеты на него продаются, в афише нет никаких изменений.

Проблемы у Анны Ениной начались около года назад, когда на неё обратила внимание глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Она назвала контент, который распространяет тиктокерша, деструктивным. Из-за этого часть концертов в Москве и Санкт-Петербурге были отменены.

Анна Енина — новая звезда TikTok, которая читает рэп и снимает видео. Она часто выступает с феминистскими взглядами. Возможно, активистов возмутили названия некоторых её песен, такие как «Кончил» и «Уберсекс», а также строчки других треков.

Концерт Ениной прошёл 3 сентября в Волгограде. В последний момент организаторы поменяли возрастной тренд: детей младше 16 лет не пускали даже с родителями. В результате часть фанатов не смогла попасть в зал.