Во Владивостоке неуправляемый Lexus протаранил пешеходов на остановке

Во Владивостоке неуправляемый Lexus RX 350 протаранил пешеходов, которые находились на остановке общественного транспорта «Изумруд», сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

Выяснилось, что во время ДТП автомобилем никто не управлял. Владелец машины — 43-летняя женщина — припарковалась и покинула салон незадолго до аварии.

В результате наезда пострадали два человека, один госпитализирован.

Известно, что в 2022 году женщина привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД 7 раз.

Фото: Управление МВД РФ по Приморскому краю