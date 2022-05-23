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Понедельник, 23 мая, 2022

Во Владивостоке неуправляемый Lexus протаранил пешеходов на остановке

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Александр Ильин
Александр Ильин

Во Владивостоке неуправляемый Lexus протаранил пешеходов на остановке

Во Владивостоке неуправляемый Lexus RX 350 протаранил пешеходов, которые находились на остановке общественного транспорта «Изумруд», сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

Выяснилось, что во время ДТП автомобилем никто не управлял. Владелец машины — 43-летняя женщина — припарковалась и покинула салон незадолго до аварии.

В результате наезда пострадали два человека, один госпитализирован.

Известно, что в 2022 году женщина привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД 7 раз.

Фото: Управление МВД РФ по Приморскому краю

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