spot_img
Понедельник, 1 мая, 2023

Во Владимирской области 22-летняя девушка отправилась на фронт

Молодая жительница Владимирской области отправилась добровольцем в зону проведения специальной военной операции, сообщил депутат Александр Цыганский в Telegram.

По его словам, 22-летняя Евгения подписала контракт на три года, так как больше не могла оставаться равнодушной к ситуации.

«Кто она героиня нашего сурового времени? Отнюдь, это не певичка из шоу-бизнеса», – подчеркнул Цыганский.

На опубликованных кадрах девушка ответила на вопросы парламентария. В зоне боевых действий она будет охранять различные объекты.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации