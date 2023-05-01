Молодая жительница Владимирской области отправилась добровольцем в зону проведения специальной военной операции, сообщил депутат Александр Цыганский в Telegram.
По его словам, 22-летняя Евгения подписала контракт на три года, так как больше не могла оставаться равнодушной к ситуации.
«Кто она героиня нашего сурового времени? Отнюдь, это не певичка из шоу-бизнеса», – подчеркнул Цыганский.
На опубликованных кадрах девушка ответила на вопросы парламентария. В зоне боевых действий она будет охранять различные объекты.
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