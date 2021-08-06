Во Владимире расплодились богомолы

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Во Владимире наблюдается большое количество богомолов. Пользователи соцсети ВКонтаке делятся фотографиями в группе “Подслушано во Владимире”.

Богомолы обитают по всей планете в тропических зонах. В парках Владимира они стали неожиданными гостями.

Некоторый комментаторы предполагают, что появится они могли в нескольких случаях: либо их выпустили на улицу с домашнего содержания или насекомые проехали «зайцем в фруктах». Размножению поспособствовала жара, которая уже несколько недель держится в области.