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Пятница, 6 августа, 2021
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Во Владимире расплодились богомолы

Кристина Белова
Во Владимире расплодились богомолы
фото из группы "Подслушано во Владимире"
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Во Владимире наблюдается большое количество богомолов. Пользователи соцсети ВКонтаке делятся фотографиями в группе “Подслушано во Владимире”.

Богомолы обитают по всей планете в тропических зонах. В парках Владимира они стали неожиданными гостями.

Некоторый комментаторы предполагают, что появится они могли в нескольких случаях: либо их выпустили на улицу с домашнего содержания или насекомые проехали «зайцем в фруктах». Размножению поспособствовала жара, которая уже несколько недель держится в области.

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