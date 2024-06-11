Внук зарубил 86-летнего деда топором в Мособласти

Чеховская городская прокуратура контролирует расследование дела об убийстве местного жителя, сообщает телеграм-канал прокуратуры Московской области.

По предварительной информации, в начале июня 2024 года 36-летний мужчина в посёлке Столбовая, во время ссоры с 86-летним дедушкой, ударил его топором по шее. От полученных травм пожилой мужчина скончался на месте. Внук около недели скрывал его смерть, пока родственники не обратились в полицию.

Суд, учитывая позицию прокуратуры, заключил обвиняемого под стражу до 8 августа 2024 года. Мужчина полностью признал свою вину.