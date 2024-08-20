Внук рязанской святой посетил храм, который она спасала ценой жизни

В Чуриках побывал внук святой Наталии Козловой, сообщает Рязанская епархия.

Село Чурики Михайловского района неразрывно связано с именем мученицы Наталии Козловой, которая была старостой местного Богоявленского храма и защищала храм от закрытия, не побоявшись встать на пути богоборческой идеологической машины даже ценой собственной жизни. Наталию Козлову арестовали и расстреляли 14 сентября 1937 года на Бутовском полигоне, а ныне она причислена к лику святых.

17 августа в селе побывал художник, иконописец и реставратор Александр Осин, внук святой Наталии. Он родился, вырос и живет в Вильнюсе. Получил образование в сфере изобразительного искусства, работал художником-оформителем, сейчас трудится иконописцем, реставратором, участвует в выставках русских художников Литвы. Его работы есть в коллекциях в разных странах.

На богослужение в Богоявленский храм в Чуриках Александр Осин приехал вместе с помощницей настоятеля Татьяной Котовой. Внук святой привез в подарок храму икону своей бабушки, написанную им самим. В этот же день икону и освятили. Художник также побывал на сельском кладбище, где похоронены его родные, в том числе муж святой Наталии, и почтил их память.