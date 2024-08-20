Вторник, 20 августа, 2024

Внук рязанской святой посетил храм, который она спасала ценой жизни

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: vk.com/ryazeparh_logos

В Чуриках побывал внук святой Наталии Козловой, сообщает Рязанская епархия.

Село Чурики Михайловского района неразрывно связано с именем мученицы Наталии Козловой, которая была старостой местного Богоявленского храма и защищала храм от закрытия, не побоявшись встать на пути богоборческой идеологической машины даже ценой собственной жизни. Наталию Козлову арестовали и расстреляли 14 сентября 1937 года на Бутовском полигоне, а ныне она причислена к лику святых.

17 августа в селе побывал художник, иконописец и реставратор Александр Осин, внук святой Наталии. Он родился, вырос и живет в Вильнюсе. Получил образование в сфере изобразительного искусства, работал художником-оформителем, сейчас трудится иконописцем, реставратором, участвует в выставках русских художников Литвы. Его работы есть в коллекциях в разных странах.

На богослужение в Богоявленский храм в Чуриках Александр Осин приехал вместе с помощницей настоятеля Татьяной Котовой. Внук святой привез в подарок храму икону своей бабушки, написанную им самим. В этот же день икону и освятили. Художник также побывал на сельском кладбище, где похоронены его родные, в том числе муж святой Наталии, и почтил их память.

Внук рязанской святой посетил храм, который она спасала ценой жизни
Внук рязанской святой посетил храм, который она спасала ценой жизни
Внук рязанской святой посетил храм, который она спасала ценой жизни

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