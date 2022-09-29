Вне сезона: летом продажи в региональных новостройках выросли до 80%

Аналитики девелоперской компании «Мармакс» рассмотрели, как менялась активность региональных покупателей за 6 месяцев 2022 года, а также рассказали о мотивирующих факторах такой динамики и дали прогнозы на будущее.

По данным специалистов, пиковый период спроса пришелся на март, после произошедших событий 24 февраля. Это связано с тем, что недвижимость была и остается самым лучшим средством для сохранения и преумножения капитала. Покупатели в основном приобретали ликвидные лоты небольшой площади и доступным бюджетом, чтобы в дальнейшем можно было удобно и выгодно реализовать данные объекты.

Следующий этап был обусловлен периодом «тишины». Главную роль в этом сыграло как существенное повышение ставок по ипотеке, так и резкий рост цен на недвижимость. В силу этих факторов с апреля по июнь была зафиксирована минимальная динамика по продажам.

Однако за этот период банки совместно с девелоперами разработали новые ипотечные программы по ипотеке, в рамках которых стали доступны субсидированные ставки от 0,01%, что стало мощным драйвером роста продаж. Помимо этого, были скорректированы условия льготной и семейной ипотеки, а также разработаны специальные условия для IT- специалистов.

«Наша компания также своевременно откликнулась на современные реалии и предоставила покупателям привлекательные условия для приобретения недвижимости. Особенной популярностью сегодня пользуется беспроцентная рассрочка с вступительным взносом от 30% и фиксацией цены. Помимо этого, преимуществом станет и специальный дисконт при первоначальном взносе от 70%, — комментирует Русакова Валерия, коммерческий директор девелоперской компании «Мармакс». – Более того, мы также разработали ипотеку с субсидированием. При сегодняшней базовой ставке в размере 7% мы готовы предоставить ставку 3,7% на весь срок, и даже снизить ее до 0.01% на первые два года».

В связи с привлекательностью новых условий уже в июле мы зафиксировали существенный рост продаж на 70-80% по сравнению с периодом «тишины». Это связано как с актуализацией отложенного спроса, так и выводом новых проектов, старт которых был временно отложен весной. Интересно также, что уже сейчас 90% проходит с применением ипотеки.