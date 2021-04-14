Власти прокомментировали слова Путина о росте цен на жильё в Рязанской области

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Региональное правительство прокомментировало подорожание жилья в Рязанской области. Напомним, ранее на это обратил внимание президент России Владимир Путин.

В ходе отчёта перед рязанцами 14 апреля зампред правительства Рязанской области Евгений Беленецкий сказал, что в причинах подорожания жилья будет разбираться ФАС. При этом он отметил, что на повышения ценника на жильё может влиять подорожание металла.

Зампред правительства также отметил, что, скорее всего, показатель роста, озвученный президентом, относится либо к элитному жилью, либо к средним показателям. В спальных района в свою очередь цены на жильё не сильно поменялись. Глава регионального минстроя Вячеслав Меньшов сказал, что ситуация в Рязанской области по ценам на жильё такая же, как и в других регионах.

Напомним, глава государства ранее заявил, что в Рязанской области цены на жильё подскочили на 17%.