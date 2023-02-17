Пятница, 17 февраля, 2023
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Власти поймали белгородцев из приграничья на хитрости с документами

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Белгородские власти поймали жителей приграничных населенных пунктов на хитрости с документами, сообщил портал «МОЕ Онлайн!».

По их словам, некоторые белгородцы стали обращаться в Росреестр, чтобы зарегистрировать увеличение площади недвижимости, которую пришлось оставить из-за оперативной обстановки.

Они предоставили планы, выполненные кадастровыми инженерами в феврале этого года. Дело в том, что им подбирают жилье, равное по площади.

«Информация о всех известных случаях будет направлена в органы внутренних дел и прокуратуру для проверки», – пояснил замгубернатора Иван Будлов.

Специалистам физически не удалось оценить старые квадратные метры из-за действия режима ЧС в этих населенных пунктах. Кадастровым инженерам, которые предоставили недостоверные сведения, грозит уголовная ответственность. Также к ней могут привлечь и собственников за использование подложных документов.

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