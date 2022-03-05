Власти обратились к экстренно скупающим сахар жителям Архангельска

Начальник управления торговли и услуг населению администрации Ирина Любова прокомментировала скупку сахара жителями Архангельска, пишет Эхо Севера.

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По его словам, продажи товара действительно увеличились в несколько раз.

«Жители делают запасы, хотя необходимости в этом нет. У ряда торговых сетей, как «Гарант» и ряд других, на сегодняшний день сформированы запасы на складах города», – обратили внимание Любова.

Чиновница не советует делать запасы сахара, поскольку он имеет ограниченный срок годности, а также подвержен влиянию влаги и комнатной температуры.