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Среда, 14 апреля, 2021
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Рязанские власти обозначили сроки начала реконструкции Северной окружной

7info7
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Реконструкция Северной окружной дороги в Рязани начнётся уже в этом году, сообщил министр транспорта и автомобильных дорог региона Вадим Решетник.

В апреле «Северка» будет передана в собственность региона. В рамках проекта реконструкции планируется не только ремонт дороги. На Северной окружной хотят возвести надземные пешеходные переходы.

Говоря о сроках проведения капремонта, Решетник отметил, что изначально власти планируют уложиться в два года. Но так как проект по реконструкции масштабный, процесс может затянуться.

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