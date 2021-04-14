Рязанские власти обозначили сроки начала реконструкции Северной окружной

- Advertisement -

Реконструкция Северной окружной дороги в Рязани начнётся уже в этом году, сообщил министр транспорта и автомобильных дорог региона Вадим Решетник.

В апреле «Северка» будет передана в собственность региона. В рамках проекта реконструкции планируется не только ремонт дороги. На Северной окружной хотят возвести надземные пешеходные переходы.

Говоря о сроках проведения капремонта, Решетник отметил, что изначально власти планируют уложиться в два года. Но так как проект по реконструкции масштабный, процесс может затянуться.