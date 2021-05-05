Власти и общественность проконтролируют строительство новой школы в Кальном

5 мая мэр Рязани Елена Сорокина посетила площадку, отведённую под строительство новой школы в Кальном. Согласно проекту, там возведут 4-этажное здание на 1100 мест.
Сорокина отметила, что вопрос по выбору участка для нового образовательного учреждения был резонансным.
Глава администрации отметила, что проект сложный с технической точки зрения. Запланированы инженерные работы: перенос ручья Быстрец, вынос инженерных коммуникаций, отсыпка грунта. Подрядчик заверил, что справиться с этими задачами удастся чётко в сроки.
По её словам, проконтролируют стройку не только рязанские власти, но и общественность. В группу по контролю за ходом возведения школы планируют включить местных жителей, родителей.