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Среда, 5 мая, 2021
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Власти и общественность проконтролируют строительство новой школы в Кальном

7info7
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5 мая мэр Рязани Елена Сорокина посетила площадку, отведённую под строительство новой школы в Кальном. Согласно проекту, там возведут 4-этажное здание на 1100 мест.

Сорокина отметила, что вопрос по выбору участка для нового образовательного учреждения был резонансным.

73-я школа сразу после её введения в эксплуатацию была заполнена детьми, потребность ещё в одной школе для этого развивающегося микрорайона Рязани была очевидна. Рассматривалось несколько возможных вариантов – в итоге остановились на территории вблизи ручья Быстрец.

Глава администрации отметила, что проект сложный с технической точки зрения. Запланированы инженерные работы: перенос ручья Быстрец, вынос инженерных коммуникаций, отсыпка грунта. Подрядчик заверил, что справиться с этими задачами удастся чётко в сроки.

На объекте еженедельно будут проводиться планерки. Перед началом работ произведут фотофиксацию состояния стен близлежащих домов снаружи, а также внутри помещений. Территория строительной площадки будет огорожена, как только подрядчик закончит работы по устройству коллектора. На время стройки дорога будет защебенена, после завершения строительства – полностью благоустроена и заасфальтирована, включая тротуары, — отметила Сорокина.

По её словам, проконтролируют стройку не только рязанские власти, но и общественность. В группу по контролю за ходом возведения школы планируют включить местных жителей, родителей.

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