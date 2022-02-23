Власьев день 24 февраля: народные приметы и что нельзя делать

24 февраля православные христиане вспоминают Власия Севастийского. Святой с детства врачевал людей. За веру во Христа был подвергнут страшным пыткам.

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Наши предки наблюдали, что после Власьева дня не бывает холодов. А, значит, наступала пора подготовки к весне.

Традиции и запреты 24 февраля

Власьевские морозы, по поверьям пращуров, завершают зиму. Они самые сильные, но сулят завершение зимы, освобождая место долгожданной весне. Часто в последние зимние дни наблюдалась сильная метель. Крестьяне про неё говорили: «Зима дитя ищет».

Считалось, что Власий – покровитель домашнего скота. В день памяти святого было принято убираться в хлевах и проверять запасы корма. А ещё многие устанавливали

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Чтобы уберечь скот от сглаза, наши предки много работали. А ещё крестьяне приносили в церковь коровье масло и клали его перед образом святого. В связи с этой традицией появилась поговорка: «У Власия даже борода в масле».

24 февраля выставляли на улицу зерно, предназначенное для посева. Считалось, что этот ритуал в дальнейшем приведёт к хорошему урожаю.

Народные приметы 24 февраля

Если к Власию на полях лежит много снега, лето будет плодородным;

Много сосулек на крышах? К богатому урожаю ягод и грибов;

Если 24 февраля наступает оттепель, лето будет тёплое.