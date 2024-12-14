Суббота, 14 декабря, 2024
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Герой России Головин вошёл в состав Высшего совета «Единой России»

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Алексей Самохин

На XXII Съезде партии «Единая Россия», который прошёл 14 декабря в Национальном центре «Россия», были объявлены изменения в составе руководящих органов партии. Одним из нововведений стало включение в Высший совет участников специальной военной операции. Среди них — Герой Российской Федерации, слушатель Военной академии Генерального штаба ВС РФ Владислав Головин.

Представители Рязанской области также продолжили своё участие в руководящих структурах партии. Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров сохранил членство в Высшем совете, а губернатор региона Павел Малков остался в Генеральном совете как секретарь регионального отделения партии.

Съезд собрал более 1000 делегатов со всей России. Среди ключевых задач мероприятия — определение приоритетов на 2025–2026 годы, обновление народной программы, внесение поправок в Устав и ротация руководящих органов.

Особое внимание уделено работе первичных организаций. Делегаты рассмотрят новое Положение, разработанное в сотрудничестве с региональными и местными отделениями партии, пишет ryazan.er.ru.

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