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Суббота, 24 апреля, 2021
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Владимирская чиновница попалась на мошенничестве и поборах с бизнесменов

Никита Брыкин
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Муромский суд приступил к рассмотрению дело в отношении председателя комитета по развитию потребительского рынка и продовольствия городской администрации Анны Шишкиной, пишут «Аргументы и Факты».

По версии следствия, злоумышленница получила 1,2 миллиона рублей, чтобы помочь предпринимательнице организовать в Муроме нестационарную торговлю.

Также Шишкину обвиняют в поборах с бизнесменов за разрешение торговать в удобных местах.

В пресс-службе суда утверждают, что подельник женщины – депутат Виктор Павлов.

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