Среда, 24 августа, 2022
Татьяна Проводина

Владимир Путин: В Рязанской области очаги лесных пожаров находятся в 5-километровой зоне от населённых пунктов

Скриншот из видео на сайте Гринпис России

Президент призвал сделать всё необходимое для защиты людей, природы и животного мира и ликвидации пожаров.

На совещании, посвящённом ликвидации природных пожаров, врио губернатора Рязанской области доложил главе государства о мерах противодействия распространению огня. По словам Павла Малкова, проведена опашка, ведётся пожарное охранение. На подступах идёт постоянная борьба с огнем. Из населённых пунктов, находящихся в опасности, эвакуированы жители.

Владимир Путин сообщил, что получает регулярные доклады от главы МЧС Александра Куренкова. Президент выразил надежду, чтобы дополнительные силы и средства, переброшенные в Рязанскую область из других регионов, помогли как можно быстрее ликвидировать очаги возгораний.

Глава государства отметил, что в регионе горят не только земли лесного фонда, ответственность за которые лежит на субъекте федерации. Огонь охватил и особо охраняемые природные территории. Речь идёт о заповедниках Мещерский и Окский.

Президент призвал наладить совместную работу по предотвращению и ликвидации пожаров на региональном и на федеральном уровне.

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