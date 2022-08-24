Владимир Путин: В Рязанской области очаги лесных пожаров находятся в 5-километровой зоне от населённых пунктов

Президент призвал сделать всё необходимое для защиты людей, природы и животного мира и ликвидации пожаров.

На совещании, посвящённом ликвидации природных пожаров, врио губернатора Рязанской области доложил главе государства о мерах противодействия распространению огня. По словам Павла Малкова, проведена опашка, ведётся пожарное охранение. На подступах идёт постоянная борьба с огнем. Из населённых пунктов, находящихся в опасности, эвакуированы жители.

Владимир Путин сообщил, что получает регулярные доклады от главы МЧС Александра Куренкова. Президент выразил надежду, чтобы дополнительные силы и средства, переброшенные в Рязанскую область из других регионов, помогли как можно быстрее ликвидировать очаги возгораний.

Глава государства отметил, что в регионе горят не только земли лесного фонда, ответственность за которые лежит на субъекте федерации. Огонь охватил и особо охраняемые природные территории. Речь идёт о заповедниках Мещерский и Окский.

Президент призвал наладить совместную работу по предотвращению и ликвидации пожаров на региональном и на федеральном уровне.