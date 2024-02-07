Президент России Владимир Путин расширил полномочия фонда «Защитники Отечества». Согласно изменениям, внесенным в указ «О создании Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», у фонда появились дополнительные возможности для оказания помощи ветеранам СВО и членам семей погибших бойцов. Теперь фонд вправе:

— доплачивать за технические средства реабилитации, которые приобретают ветераны СВО по электронному сертификату Соцфонда;

— перечислять средства от пожертвований благотворительным организациям, которые занимаются помощью демобилизованным бойцам и семьям погибших;

— вести мониторинг удовлетворенности ветеранов и их семей полнотой и качеством предоставляемых им мер социальной поддержки и услуг;

— осуществлять международное сотрудничество по вопросам защиты прав бойцов СВО и их семей.

Согласно Указу, председатель фонда «Защитники Отечества» также будет лично представлять ежегодный отчет главе государства о результатах деятельности.

«Эти изменения открывают нам гораздо больше возможностей для помощи героям. Мы теперь сможем обеспечивать ветеранов более современными и высокотехнологичными протезами, в том числе для занятий спортом, а через благотворительные организации помогать по более широкому перечню обращений. Расширение Президентом Российской Федерации полномочий фонда – большая ответственность. Сделаем все, чтобы ее оправдать. Для нас важна обратная связь от ветеранов. Удовлетворенность оказанной им помощью – главный критерий эффективности нашей работы и работы других госструктур», – пояснила председатель фонда Анна Цивилева.

Также Указом Президента Российской Федерации расширен состав Наблюдательного совета «Защитники Отечества». В него вошли:

— Рушан Аббясов, первый заместитель председателя Совета муфтиев России, заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации;

— Павел Кадочников, заместитель министра финансов Российской Федерации;

— Пантелеимон, председатель Синодального отдела Русской православной церкви (Московского патриархата) по церковной благотворительности и социальному служению;

— Сергей Шишкалов, руководитель службы ФСБ России;

— Алексей Воробьев, заместитель директора Росгвардии.

Попечительский совет фонда возглавил глава Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин.

В состав совета также включены:

— Алексей Наумец, сенатор Российской Федерации;

— Светлана Орлова, аудитор Счетной палаты Российской Федерации;

— Сергей Петров, руководитель управления Следственного комитета Российской Федерации;

— Алексей Разинкин, первый заместитель Генерального прокурора Российской Федерации;

— Сергей Степашин, председатель Ассоциации юристов России;

— Олег Южаков, заместитель руководителя службы ФСБ России.

Напомним, фонд «Защитники Отечества» создан по поручению президента России Владимира Путина. Основной целью фонда является персональное социальное сопровождение ветеранов СВО, семей погибших и скончавшихся от ранений бойцов. Рязанский филиал фонда находится по адресу: г. Рязань, улица Дзержинского, 7. Также отделения фонда действуют во всех районах области.