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Понедельник, 10 апреля, 2023
Татьяна Проводина

Владимир Путин присвоил почётное звание профессору Рязанского медуниверситета Сергею Якушину

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Фото с сайта https://internist.ru/

Завкафедрой госпитальной терапии с курсом медико-социальной экспертизы Рязанского государственного медуниверситета имени Павлова Сергей Якушин стал заслуженным деятелем науки Российской Федерации.

Указ об этом подписал президент России Владимир Путин. Об этом сообщает издательство «Пресса».

В пресс-службе вуза напомнили, что такое звание присваивается за личные заслуги в разработке приоритетных направлений науки и техники, а также успешном внедрении научных разработок.

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