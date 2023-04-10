Владимир Путин присвоил почётное звание профессору Рязанского медуниверситета Сергею Якушину

Завкафедрой госпитальной терапии с курсом медико-социальной экспертизы Рязанского государственного медуниверситета имени Павлова Сергей Якушин стал заслуженным деятелем науки Российской Федерации.

Указ об этом подписал президент России Владимир Путин. Об этом сообщает издательство «Пресса».

В пресс-службе вуза напомнили, что такое звание присваивается за личные заслуги в разработке приоритетных направлений науки и техники, а также успешном внедрении научных разработок.