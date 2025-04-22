Владелец «Диана тур» заочно приговорён к 8 годам за смертельное ДТП под Рязанью

Волжский городской суд Волгоградской области вынес заочный приговор владельцу туристической компании ООО «Диана тур» Налча Махиру. Он признан виновным в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

По данным следствия, Махир, стремясь к увеличению прибыли, наращивал количество рейсов без расширения штата водителей. Это привело к нарушению режима труда и отдыха сотрудников.

24 декабря 2020 года на 247-м километре трассы Р-22 «Каспий» в Скопинском районе Рязанской области водитель одного из рейсовых автобусов, находясь в состоянии «микросна», выехал на встречную полосу и врезался в металлическое ограждение. После этого автобус опрокинулся в кювет.

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В результате аварии погибли четыре человека. Ещё четыре пассажира, в том числе несовершеннолетний, получили тяжкие травмы. Пострадали 18 человек.

С апреля 2022 года Налча Махир находится в международном розыске и до настоящего времени не экстрадирован в Россию. Судебное разбирательство проходило заочно в соответствии с законом.

Суд приговорил Махира к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима. Ему также запрещено заниматься деятельностью, связанной с пассажирскими перевозками, сроком на 3 года. Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски от потерпевших.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.