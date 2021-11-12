Владельцы умных гаджетов получат от них сообщения уже этой осенью

Tele2 предоставила клиентам бесплатную возможность следить за уведомлениями на устройствах без дисплея – это модемы, роутеры, онлайн-кассы, smart-часы и другие. Теперь все сообщения, которые приходят клиенту на SIM-карту в таком девайсе, можно бесплатно переадресовать на смартфон.

Родители вовремя получат напоминание о необходимости пополнить баланс на smart-часах ребенка, а владельцы умных шлагбаумов и автомобильных сигнализаций узнают о начисленных гигабайтах интернет-трафика, – рассказал о новой опции директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2 Олег Решетин.

Удобно, что для клиентов тарифных планов линеек «Интернет для устройств», «Интернет для вещей» и «Мой бизнес для интернета» переадресованные SMS на любые мобильные номера России бесплатны. Для пользователей других тарифов стоимость сообщения будет равна тарификации за SMS.

Настроить переадресацию сообщений можно приложении «Мой Tele2». Для этого достаточно ввести номер мобильного телефона, на который будут поступать сообщения, и код подтверждения. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте tele2.ru.