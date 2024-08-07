Среда, 7 августа, 2024

Владельцев домашних животных обяжут зарегистрировать своих питомцев

Автор: Кристина Аманн

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До 1 января 2025 года владельцев собак обяжут зарегистрировать животное. Соответствующее постановление ГУ ветеринарии Рязанской области опубликовано в газете «Рязанские ведомости».

Документ вступит в силу с 1 сентября 2024 года. После 1 января 2025 года собак нужно будет регистрировать в течение 2 недель со дня их приобретения или первичного ввоза на территорию области, а также не позднее 4 месяцев со дня их рождения.

Контроль за выполнением постановления возложен на первого заместителя начальника главного управления ветеринарии Рязанской области.

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