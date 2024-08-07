«VK видео» стало самым скачиваемым приложением у россиян

Россияне на фоне проблем с работой YouTube начали активно скачивать приложение «VK видео». Об этом сообщает «ТАСС».

То, что приложение возглавило списки самых скачиваемых в России, подтвердили в магазинах приложений Google Play и AppStore, а также в VK. Установки приложения возросли в 4,5 раза относительно среднемесячных значений.

Также в AppStore в тройку наиболее скачиваемых приложений в РФ вошли Rutube и TikTok установки приложения возросли в 4,5 раза относительно среднемесячных значений, а в Google Play — «Дзен» и приложение для просмотра смешных изображений.