Среда, 7 августа, 2024

«VK видео» стало самым скачиваемым приложением у россиян

Автор: 7info 2

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Party фото создан(а) freepik - ru.freepik.com

Россияне на фоне проблем с работой YouTube начали активно скачивать приложение «VK видео». Об этом сообщает «ТАСС».

То, что приложение возглавило списки самых скачиваемых в России, подтвердили в магазинах приложений Google Play и AppStore, а также в VK. Установки приложения возросли в 4,5 раза относительно среднемесячных значений. 

Также в AppStore в тройку наиболее скачиваемых приложений в РФ вошли Rutube и TikTok установки приложения возросли в 4,5 раза относительно среднемесячных значений,  а в Google Play — «Дзен» и приложение для просмотра смешных изображений.

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