Понедельник, 30 октября, 2023
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Вячеслав Володин рассказал о законах ноября 2023

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Вячеслав Володин, фото пресс-служб Госдумы.
Вячеслав Володин, фото пресс-службы Госдумы.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин рассказал о законах, вступающих в силу в ноябре 2023 года.

Один из них касается отношений покупателя и продавца. Последних начнут штрафовать за навязывание услуг.

По словам политика, закон дополнительно защитит граждан от недобросовестных продавцов. Ситуации, при которых гражданин несёт лишние расходы из-за включения в договор пункта об обязательной покупке дополнительного товара или услуги, будут исключены.

Также в России расширяются возможности для внесудебной процедуры банкротства.

Подробности в карточках.

Вячеслав Володин рассказал о законах ноября 2023
Вячеслав Володин рассказал о законах ноября 2023
Вячеслав Володин рассказал о законах ноября 2023
Вячеслав Володин рассказал о законах ноября 2023

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