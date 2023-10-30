Вячеслав Володин рассказал о законах ноября 2023

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин рассказал о законах, вступающих в силу в ноябре 2023 года.

Один из них касается отношений покупателя и продавца. Последних начнут штрафовать за навязывание услуг.

По словам политика, закон дополнительно защитит граждан от недобросовестных продавцов. Ситуации, при которых гражданин несёт лишние расходы из-за включения в договор пункта об обязательной покупке дополнительного товара или услуги, будут исключены.

Также в России расширяются возможности для внесудебной процедуры банкротства.

Подробности в карточках.