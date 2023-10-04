Виталий Мартынов назначен прокурором Чучковского района

Прокурором Чучковского района Рязанской области стал Виталий Мартынов. Об этом информирует пресс-служба региональной прокуратуры.

Мартынов Виталий Валерьевич 1975 года рождения, образование — высшее юридическое. На работу в органы прокуратуры области поступил в 1997 году. Тогда его назначили на должность следователя прокуратуры Захаровского района.

С 2001 по 2009 год Мартынов замещал должность прокурора Путятинского района, с 2009 по 2018 год работал прокурором Рыбновского района.

С сентября 2018 года и до нового назначения работал прокурором Михайловского района.