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Виталий Мартынов назначен прокурором Чучковского района

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Прокурором Чучковского района Рязанской области стал Виталий Мартынов. Об этом информирует пресс-служба региональной прокуратуры.

Мартынов Виталий Валерьевич 1975 года рождения, образование — высшее юридическое. На работу в органы прокуратуры области поступил в 1997 году. Тогда его назначили на должность следователя прокуратуры Захаровского района.

С 2001 по 2009 год Мартынов замещал должность прокурора Путятинского района, с 2009 по 2018 год работал прокурором Рыбновского района.

С сентября 2018 года и до нового назначения работал прокурором Михайловского района.

Виталий Мартынов назначен прокурором Чучковского района

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