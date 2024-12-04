Виталий Артёмов провёл приём граждан на базе Штаба общественной поддержки ЕР

3 декабря на базе Штаба общественной поддержки, в рамках декады приемов «Единой России», глава администрации города Рязани Виталий Артемов ответил на вопросы граждан.

Многодетная рязанка обратилась с вопросом о формировании инфраструктуры и подведения коммуникаций к земельным участкам в поселке Варские, которые выделены многодетным семьям. Заявительница выразила опасение в том, что участки подвергаются подтоплению. Руководитель управления земельных ресурсов и имущественных отношений рассказал, что инженерами-гидрологами проведено обследование, подтоплений на территории не выявлено. Также было отмечено, что в перспективе для многодетных семей в Варских планируется построить школу и детские сады. На текущий момент проводится оценка стоимости строительства дороги для разработки сметы. Виталий Артемов поручил назначить встречу с инициативной группой многодетных на февраль 2025 года, после определения стоимости объекта.

Следующее обращение касалось вопроса обеспечения жильем. Заявительница приехала в гости к внучке из Херсонской области до начала СВО, но обратно вернуться не успела. Сейчас ее дом серьезно пострадал и не пригоден для проживания. Вопрос обеспечения жильем будет проработан совместно с другими ведомствами.

Жительница Канищева, проживающая по ул. Бирюзова в районе домов 24 и 24 к.1, пожаловалась на отсутствие освещения и уборки снега в зимний период единственного прохода для жителей, расположенного между детским садом № 148 и школой № 66. Глава администрации поставил задачу структурным подразделениям решить проблему с освещением дорожки в темное время суток, а также определить ответственных за уборку территории.

Все обращения, которые поступили на личном приеме, взяты в работу. О ходе их решения, заявители будут проинформированы дополнительно.