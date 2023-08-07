Понедельник, 7 августа, 2023
На главнуюОрганы властиАдминистрация

Виталий Артёмов проинспектировал стройплощадку школы в Семчине

7info

Виталий Артёмов проинспектировал строительную площадку школы в микрорайоне Семчино, сообщила пресс-служба администрации Рязани.

В рабочей встрече, посвященной вопросам строительства общеобразовательной школы на 1100 мест, приняли участие представители депутатского корпуса, администрации города, ООО «ПроШкола № 58», подрядной организации — ООО «Мостовик», активисты микрорайона.

Подрядная организация проводит подготовительные работы по обустройству подъездной дороги. Готовятся площадки для размещения строительного городка и установка ограждения. Получены технические условия на подключение к инженерным сетям.

Участники выезда обсудили проект школы, дизайн помещений, цветовое решение фасадов, меры по обеспечению безопасности школьников.

В ближайшее время подрядчик предоставит график работ по возведению объекта. Срок окончания строительства школы — конец 2024 года.

Виталий Артёмов проинспектировал стройплощадку школы в Семчине

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

С 8 августа в Рязани отключат горячую воду в 21 доме на 7 улицах

Администрация Рязани сообщила адреса отключения горячей воды с 8 августа из-за плановых профилактических работ.

В Рязани продолжается капитальный ремонт школ

Депутат Государственной Думы РФ Андрей Красов вместе с заместителем главы администрации Рязани Ларисой Крохалевой оценили темпы и качество капитального ремонта школ № 1, 8, 15.

Рязанцы могут оплатить слуги ЖКХ на сайте КВЦ

Оплачивайте услуги ЖКХ в личном кабинете на сайте МП «КВЦ» быстро, легко и удобно!

Четверых парней накажут за имитацию похищения человека

Задержанные признались, что похищения не было, они собирались разыграть стоявших на остановке.

В Рязанской области обмолочено 84 тысячи гектаров зерновых культур

В работах задействовано 930 комбайнов, в пик уборочной кампании это число достигнет 1500 машин

В Рязанской области на ближайшие выборы зарегистрировались 1849 кандидатов

В Рязанской области в этом году пройдёт 169 избирательных кампаний.

В деревне под Рязанью открыли новую детскую площадку

В проекте площадки жители Вишнёвки предусмотрели элементы, которые заинтересуют и малышей, и детей постарше.

Три человека пострадали в ДТП в Александро-Невском районе

40-летний водитель автомобиля Toyota Matrix совершил столкновение с Kia Rio под управлением 42-летнего мужчины.

Мужчина и женщина утонули в Рязанской области 6 августа

В воскресенье, 6 августа, на территории Рязанской области утонули 2 человека, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

В Рязани отметят Всероссийский День физкультурника

12 августа во всех районах города пройдут мероприятия, посвященные Всероссийскому Дню физкультурника.

14-летняя девочка упала с лошади и получила удар копытом в Санкт-Петербурге

На место вызвали скорую помощь. Вечером 6 августа пострадавшую доставили в больницу.

Сергей Миронов призвал исключить платные услуги из госмедицины

Председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов призвал Минздрав детально разъяснить новые правила предоставления платных медуслуг
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации