Виталий Артёмов проинспектировал стройплощадку школы в Семчине

Виталий Артёмов проинспектировал строительную площадку школы в микрорайоне Семчино, сообщила пресс-служба администрации Рязани.

В рабочей встрече, посвященной вопросам строительства общеобразовательной школы на 1100 мест, приняли участие представители депутатского корпуса, администрации города, ООО «ПроШкола № 58», подрядной организации — ООО «Мостовик», активисты микрорайона.

Подрядная организация проводит подготовительные работы по обустройству подъездной дороги. Готовятся площадки для размещения строительного городка и установка ограждения. Получены технические условия на подключение к инженерным сетям.

Участники выезда обсудили проект школы, дизайн помещений, цветовое решение фасадов, меры по обеспечению безопасности школьников.

В ближайшее время подрядчик предоставит график работ по возведению объекта. Срок окончания строительства школы — конец 2024 года.