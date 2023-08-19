Виталий Артёмов обсудил с архитекторами планы по реконструкции рязанского кинотеатра «Октябрь»

И. о. мэра Рязани Виталий Артёмов пообщался с командой финалистов пятого потока федерального проекта Архитекторы.рф. Встреча прошла в КДЦ «Октябрь» и была посвящена его дальнейшей реконструкции.

— Начинаем воплощать планы по развитию микрорайона Дашково-Песочня и отрабатывать поручения, которые после рабочей поездки по микрорайону, дал губернатор Рязанской области Павел Викторович Малков. В работе – проект комплексной реконструкции бывшего кинотеатра «Октябрь». Необходимо полностью перезагрузить общественное пространство и здание КДЦ, которое не ремонтировалось с 1981 года, – написал Виталий Артемов в социальных сетях.

На встрече руководитель городской администрации поделился своими пожеланиями для подготовки проекта будущей реконструкции. Он отметил, что «Октябрь» должен сохранить кинозал и вместе с тем трансформировать пространство, чтобы его можно было бы использовать для проведения концертов и встреч с интересными людьми.

КДЦ должен стать многофункциональным, чтобы разные возрастные категории могли найти себе занятие по душе. Кроме того, Виталий Артемов подчеркнул важность сохранения социальной направленности «Октября».

– Никаких «торговых павильонов». Окупаемости нужно добиваться, вовлекая людей в культурную жизнь», – сказал руководитель городской администрации.

Также при подготовке проекта реконструкции планируется максимально использовать прилегающую территорию, фонтан и площадь перед центром. И самое главное – учесть мнение жителей Рязани.

– В итоге здесь должно быть не то, чего хочется администрации, а то, чего хотят люди, – подытожил Виталий Артемов.

Сейчас архитекторы проводят опросы граждан, сотрудников учреждения и лидеров общественного мнения. В эту субботу, 19 августа в 11 часов в «Октябре» пройдет обсуждение концепции будущего проекта с жителями Рязани. Пожелания горожан лягут в основу проекта реконструкции. Результат своей работы архитекторы планируют представить в ноябре.