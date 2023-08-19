Виталий Артёмов обсудил с архитекторами планы по реконструкции рязанского кинотеатра «Октябрь»

И. о. мэра Рязани Виталий Артёмов пообщался с командой финалистов пятого потока федерального проекта Архитекторы.рф. Встреча прошла в КДЦ «Октябрь» и была посвящена его дальнейшей реконструкции.
На встрече руководитель городской администрации поделился своими пожеланиями для подготовки проекта будущей реконструкции. Он отметил, что «Октябрь» должен сохранить кинозал и вместе с тем трансформировать пространство, чтобы его можно было бы использовать для проведения концертов и встреч с интересными людьми.
КДЦ должен стать многофункциональным, чтобы разные возрастные категории могли найти себе занятие по душе. Кроме того, Виталий Артемов подчеркнул важность сохранения социальной направленности «Октября».
Также при подготовке проекта реконструкции планируется максимально использовать прилегающую территорию, фонтан и площадь перед центром. И самое главное – учесть мнение жителей Рязани.
Сейчас архитекторы проводят опросы граждан, сотрудников учреждения и лидеров общественного мнения. В эту субботу, 19 августа в 11 часов в «Октябре» пройдет обсуждение концепции будущего проекта с жителями Рязани. Пожелания горожан лягут в основу проекта реконструкции. Результат своей работы архитекторы планируют представить в ноябре.