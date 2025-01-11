Виталий Артёмов на личном приёме рассмотрел новые обращения жителей Рязани

Глава администрации Рязани рассмотрел обращения жителей, связанные с благоустройством территорий, электроснабжением и переносом контейнерной площадки. Подробности личного приёма граждан сообщила пресс-служба мэрии.

К Виталию Артёмову обратился председатель правления ТСЖ «Успех» совместно с депутатом Рязанской городской Думы с вопросом подключения многоквартирного дома по адресу ул. Весенняя, д. 18, корп. 1 к постоянной схеме электроснабжения. В ходе личного приёма выяснилось, что в настоящее время проводятся работы по оформлению земельного участка под домом и его постановке на государственный кадастровый учёт. Принято решение провести дополнительную встречу через две недели с участием руководителя ГУП «РГРЭС».

Следующее обращение касалось состояния асфальтового покрытия во дворе многоквартирного дома № 91 по ул. Татарской. Жители сообщили, что фундамент дома отошёл от асфальта, из-за чего по периметру здания образовались трещины. Восстановление дорожного покрытия во дворе возможно в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Жителям рекомендовано обратиться к депутату своего округа для подачи заявки на участие в программе. Также жители поблагодарили администрацию города за помощь в проведении капитального ремонта асфальтового покрытия проезжей части по ул. Татарской осенью 2024 года. В рамках этих работ была выполнена организация примыкания к придомовой территории многоквартирного дома и ремонт асфальтового покрытия парковки у дома № 91.

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Жительница посёлка Соколовка, многодетная мать, обратилась к главе администрации с просьбой перенести контейнерную площадку, расположенную в районе гаражного кооператива «Акоп». В настоящее время контейнеры переносятся ближе к её забору, что вызывает обеспокоенность, так как увеличивается объём отходов, существует угроза возгорания. Глава администрации поручил руководителю префектуры Октябрьского района оказать содействие в решении проблемы и предложить альтернативные варианты размещения контейнерной площадки.

По всем поступившим обращениям глава администрации дал необходимые поручения руководителям профильных подразделений.