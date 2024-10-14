Понедельник, 14 октября, 2024

Виталий Артемов оценил темпы строительства новой школы в Олимпийском городке

Автор: Кристина Аманн

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Фото: t.me/admryazan

Глава администрации Рязани Виталий Артемов вновь посетил строительную площадку в Олимпийском городке и оценил темпы строительства новой школы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Отмечается, что после того, как Артем поручил подрядчикам нарастить темпы работы, на объект привлекли дополнительные бригады. Таким образом, график производства удалось восстановить.

Сейчас рабочие монтируют кровлю на одной из секций, возводят стены четвертого этажа и перекрытия актового зала. На объекте активно ведутся фасадные работы, устанавливаются окна для закрытия «теплого» контура. 

Следующая встреча с подрядчиком намечена на начало ноября.

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