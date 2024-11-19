Вторник, 19 ноября, 2024
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Виталий Артемов оценил дороги Рязани после ремонта

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Кристина Аманн
Фото: t.me/ve_artemov

Специалисты управления дорожного хозяйства и транспорта и депутаты Рязанской городской Думы проверяют дороги Рязани после ремонта. Об этом в своем Telegram-канале пишет глава городской администрации Виталий Артемов.

На улице Крупской отремонтировали проезжую часть, тротуар (частично), а также понизили бортовые камни. На пешеходных переходах заменили автобусные павильоны, нанесли дорожную разметку и установили знаки.

Отремонтированы проезжая часть и тротуары на участке дороги от проезда Шабулина до улицы 1-я Красная. Здесь нанесли дорожную разметку, установили знаки и новый автобусный павильон.

Нет замечаний и к ремонту проезжей части на проезде Шабулина от дома №8А до дома №10 и на 1-ом Почтовом проезде.

Ремонт проезжей части и тротуара завершен и на улице Загородной. Помимо дорожных работ здесь также уставлены знаки, новый автобусный павильон, нанесена дорожная разметка.

— В ближайшее время продолжим приемку ремонта дорог в Рязани. Подрядчики будут обязаны устранить все выявленные недочеты в кратчайшие сроки, — пишет Артемов.

Виталий Артемов оценил дороги Рязани после ремонта
Виталий Артемов оценил дороги Рязани после ремонта
Виталий Артемов оценил дороги Рязани после ремонта
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