Виталий Артемов оценил дороги Рязани после ремонта

Специалисты управления дорожного хозяйства и транспорта и депутаты Рязанской городской Думы проверяют дороги Рязани после ремонта. Об этом в своем Telegram-канале пишет глава городской администрации Виталий Артемов.

На улице Крупской отремонтировали проезжую часть, тротуар (частично), а также понизили бортовые камни. На пешеходных переходах заменили автобусные павильоны, нанесли дорожную разметку и установили знаки.

Отремонтированы проезжая часть и тротуары на участке дороги от проезда Шабулина до улицы 1-я Красная. Здесь нанесли дорожную разметку, установили знаки и новый автобусный павильон.

Нет замечаний и к ремонту проезжей части на проезде Шабулина от дома №8А до дома №10 и на 1-ом Почтовом проезде.

Ремонт проезжей части и тротуара завершен и на улице Загородной. Помимо дорожных работ здесь также уставлены знаки, новый автобусный павильон, нанесена дорожная разметка.