Вирусолог назвал «Омикрон» сигналом к окончанию пандемии

«Омикрон» может быть последним штаммом и сигналом к окончанию пандемии. Об этом «Известиям» заявил вирусолог, академик Российской академии наук (РАН) Феликс Ершов.
Он также согласился с гипотезой, что «Омикрон» может выступить в качестве естественной вакцины против более тяжелых штаммов. Связано это, по словам вирусолога, со свойством интерференции вирусов: штамм-мутант с помощью системы белков-интерферонов подавляет предшественников, выталкивает их.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Вступают в иглу: как ЮАР и РФ продвинулись в одобрении «Спутника V»