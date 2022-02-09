Вирусолог Центра Гамалеи спрогнозировал этапы дальнейшей эволюции коронавируса

Появление штамма «Омикрон» говорит о том, что коронавирус движется в направлении повышения трансмиссивности и снижения патогенности, сообщил в интервью «Известиям» заведующий лабораторией биотехнологии Института вирусологии им. Д.И. Ивановского НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. почетного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ Сергей Альховский.

— Если его появление действительно приведет к тому, что большая часть населения приобретет иммунитет, переболев легко, то это намного лучше, чем если бы мы переболели тяжело, — рассказал он.

Вирусолог считает, что «Омикрон» может оказаться полезным с точки зрения эволюции вируса.

— Может быть, появление других вариантов, которые тоже будут иметь сниженную патогенность, в конце концов вытеснит штаммы, которые вызывают тяжелые заболевания, и мы будем жить с этим вирусом, как мы живем с другими сезонными коронавирусами, которые вызывают обычный насморк, — рассказал он.

При этом Сергей Альховский уверен, что «Омикрон» — не последний штамм пандемии. По его словам, вполне вероятно, что для обозначения будущих вариантов потребуется весь греческий алфавит.

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Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: «Омикрон» — не последний штамм, мы дойдем до конца алфавита»