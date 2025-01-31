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Здоровье

Вирус Чандипура, от которого умерли 17 человек: дойдёт ли до России и чем угрожает?

Валерия Мединская

В Индии зафиксировано 17 смертей неизвестной природы, которую связывают с малоизученным вирусом Чандипура. Россиян о заболевании предупредил Роспотребнадзор.

Профессор Владимир Никифоров, доктор медицинских наук и заведующий кафедрой инфекционных болезней Пироговского Университета, прокомментировал sibmedia, может ли вирус добраться до России и насколько он опасен. Переносчиками вируса, по словам эксперта, являются комары. Именно эти комары в нашей стране не обитают, это исключает возможность распространения вируса вне зависимости от погодных условий, даже при теплой зиме.

Вирус Чандипура, как объяснил Никифоров, был выявлен в 1965 году в индийской деревне. С тех пор не было новых данных о нём. Сейчас он вновь начал активно проявляться и даже привёл к летальным исходам.

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Но переживать не стоит. Профессор заверяет, что ни эпидемия, ни пандемия Чандипура не угрожают населению, поскольку в 90% случаев болезнь протекает бессимптомно или в лёгкой форме. Фактически большинство людей перкносят вирус на ногах.

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© Информационное агентство 7info

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