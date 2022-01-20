Виновность убийцы Талькова установили с помощью ДНК через 30 лет

В Санкт-Петербурге суд заочно арестовал подозреваемого в убийстве певца Игоря Талькова Валерия Шляфмана. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Шляфман был концертным директором Талькова, его также обвиняют в покушении на Игоря Малахова, охранника певицы Азизы. По данным СМИ, сейчас он скрывается в Израиле.

Установить виновного получилось с помощью экспертизы ДНК, которая в 1991 году просто не проводилась. Об этом рассказала Ирина Красильникова, доверенное лицо вдовы Талькова.

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Следователи считают, что Малахов спровоцировал конфликт из-за порядка выступления артистов на сцене. Шляфман вырвал у него оружие и выстрелил, в результате смертельное ранение получил Игорь Тальков.

В 90-е Шляфман активно мешал следствию, сообщается о подтасовке улик. Вновь расследование возобновилось уже в 2018 году.