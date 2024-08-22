Четверг, 22 августа, 2024

Виноделы объяснили, как аномальная жара повлияет на качество и цену вина

Автор: 7info7

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Изображение от 8photo на Freepik

Необычная погода этого года — ранняя весна и засушливое лето — внесла свои коррективы в работу виноделов. Из-за экстремальных условий сместились сроки сбора винограда, что не может не сказаться на качестве ягод, объемах урожая и ценах на вино, сообщает РБК.

Энолог и винодел Олег Репин отмечает необычно раннее созревание даже среднеспелых сортов винограда. По его словам, такие условия негативно сказываются на белых сортах: добиться глубины и сложности вкуса будет сложно. А вот поздние красные сорта, такие как «каберне совиньон» и «пти вердо», могут только выиграть от жары.

Несмотря на сложности, многие виноделы настроены оптимистично. Они отмечают, что виноград в этом году отличается высокой концентрацией сахара и кислот, что позволит создать интересные вина с яркой индивидуальностью.

«В этом году мы стартанули (со сбором урожая. — «РБК Вино») на три с половиной недели раньше. Я надеюсь, что мы все делаем правильно. Конечно, будут вина более алкогольные, более экстрактивные, то есть более насыщенные», — прокомментировала руководитель винодельни LE К2 Кира Ефимова 

Прогнозы по объемам урожая противоречивы. Некоторые винодельни ожидают сокращения урожайности до 30%, что неизбежно скажется на ценах. Другие эксперты считают, что глобального снижения урожая не произойдет.

В целом, виноделы готовятся к непростому сезону, который потребует от них нестандартных решений и экспериментов.

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