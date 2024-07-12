Пятница, 12 июля, 2024

Вильфанд рассказал о погоде на выходные

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от LipikStockMedia на Freepik

Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России, рассказал РИА Новости, что на выходных в европейской части России ожидается жаркая погода.

В центральных регионах температура воздуха составит 27–32 градуса, а на юге страны может достичь 41 градуса.

По словам Романа Вильфанда, жаркая погода будет связана с антициклонической деятельностью. Жарко будет практически везде: в Центральном, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.

В центре Европейской России под жаркой погодой понимается температура в пределах 27–32 градусов. На юге Центрального федерального округа температура может подняться до 35–37 градусов, на юге страны — до 35–40 градусов, а в некоторых регионах даже до 41 градуса, например, на юге Ставрополья.

Также Роман Вильфанд отметил, что аномальная жара установилась и в Крыму. В Симферополе были побиты рекорды для 9 и 10 июля, и сейчас там температура воздуха составляет 38–39 градусов.

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