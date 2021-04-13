Вильфанд рассказал, когда стоит поехать на море

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Руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, когда лучше всего россиянам поехать на море. По его словам, к маю температура в Крыму достигнет 20 градусов тепла.

Однако, несмотря на теплую погоду, купаться там пока рано. Это станет возможно, когда в воду смогут заходить дети. Температура воды должна быть выше 22 градусов, а такого значения она достигает лишь во второй половине июня.

— На майские праздники стоит поехать на юг из-за морского воздуха и теплой погоды. Однако в воду заходить не стоит. Хотя, конечно, я не говорю про моржей, — приводит слова Вильфанда РИА «Новости».

Кроме того, в мае не стоит купаться и в Каспийском море, несмотря на то, что в Астраханской области воздух прогреется до 20-23 градусов, добавил Вильфанд.