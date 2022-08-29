Вильфанд предупредил о резком похолодание в Рязанской области

Смена погоды в Рязанской области облегчит тушение лесных пожаров. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Уже с понедельника дым от рязанских лесных пожаров станет менее заметным в Москве. Воздушные массы в столицу придут с юга, а не юго-востока, где находится Рязанская область. Со вторника их направление меняется кардинально: ветер будет поступать из Балтики, а с четверга — вовсе с севера. После этого москвичи смогут отдохнуть от смога и гари.

Понижение температуры в Рязани, по словам Вильфанда, со вторника начнёт способствовать тушению пожаров. Хотя сильных дождей синоптик не обещает.