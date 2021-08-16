Вильфанд пообещал рязанцам летнюю погоду

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Теплая, летняя погода ожидается в Европейской части России в течение недели. Об этом заявил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд РИА «Новости».

Эксперт рассказал, что с запада на часть страны распространяется зона низкого давления, а с востока — зона высокого давления.

— В ближайшие дни зона высокого давления с востока выйдет победителем, поэтому до среды включительно будут преобладать воздушные массы с юга, погода будет малооблачной, — сказал Вильфанд.

Руководитель Гидрометцентра добавил, что дневные температуры в понедельник будут достигать +25…+28 градусов, а во вторник и среду — до +29 градусов.

При этом во второй половине недели температуры будут высокими, но погода ожидается более облачной.