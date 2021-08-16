Вильфанд пообещал рязанцам летнюю погоду

Теплая, летняя погода ожидается в Европейской части России в течение недели. Об этом заявил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд РИА «Новости».
Эксперт рассказал, что с запада на часть страны распространяется зона низкого давления, а с востока — зона высокого давления.
Руководитель Гидрометцентра добавил, что дневные температуры в понедельник будут достигать +25…+28 градусов, а во вторник и среду — до +29 градусов.
При этом во второй половине недели температуры будут высокими, но погода ожидается более облачной.