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Понедельник, 16 августа, 2021
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Вильфанд пообещал рязанцам летнюю погоду

Елена Лобанова
Вильфанд пообещал рязанцам летнюю погоду
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Теплая, летняя погода ожидается в Европейской части России в течение недели. Об этом заявил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд РИА «Новости»

Эксперт рассказал, что с запада на часть страны распространяется зона низкого давления, а с востока — зона высокого давления. 

— В ближайшие дни зона высокого давления с востока выйдет победителем, поэтому до среды включительно будут преобладать воздушные массы с юга, погода будет малооблачной, — сказал Вильфанд.

Руководитель Гидрометцентра добавил, что дневные температуры в понедельник будут достигать +25…+28 градусов, а во вторник и среду — до +29 градусов. 

При этом во второй половине недели температуры будут высокими, но погода ожидается более облачной.

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