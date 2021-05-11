Вильфанд пообещал россиянам аномальное тепло

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На этой неделе в Центральной России, Приволжском федеральном округе, на Урале и в Сибири ожидается аномально высокие температуры. Об этом РИА Новости сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, россиян ждёт не весенняя, а летняя погода. В частности, 15 мая в Москве ожидается температура на 4,5 градуса выше нормы. На неделе в Центре России будет 19-25 градусов тепла.

С 11 по 13 мая россиян, живущих в европейской части страны, ожидает солнечная погода с небольшими осадками, затем появятся облака, давление будет падать. Но на температуре это не отразится.

Прогноз погоды на ближайшие дни в Рязани и крупных городах Рязанской области можно найти на сайте РИА «7 новостей».