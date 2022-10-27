Четверг, 27 октября, 2022
7info

Вильфанд пообещал москвичам необычно теплые выходные

На главнуюНовости мира
Изображение от v.ivash на Freepik

Потепление до 11-12 градусов тепла ожидается в Москве в выходные, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Специалист заявил, что температура воздуха в столице будет на шесть градусов выше нормы для этого периода. Правда, по словам учёного, погода может быть дождливой, а уже в понедельник резко похолодает.

31 октября ожидается +4…+5 градусов, затем немного потеплеет, временами возможны дожди.

В Рязани, по прогнозу Гидрометцентра, самой тёплой будет суббота, когда воздух прогреется до 8 градусов со знаком плюс. В воскресенье похолодает до плюс 2 градусов.

Вильфанд пообещал москвичам необычно теплые выходные
скриншот сайта Гидрометцентра

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7/