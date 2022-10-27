Вильфанд пообещал москвичам необычно теплые выходные

Потепление до 11-12 градусов тепла ожидается в Москве в выходные, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Специалист заявил, что температура воздуха в столице будет на шесть градусов выше нормы для этого периода. Правда, по словам учёного, погода может быть дождливой, а уже в понедельник резко похолодает.

31 октября ожидается +4…+5 градусов, затем немного потеплеет, временами возможны дожди.

В Рязани, по прогнозу Гидрометцентра, самой тёплой будет суббота, когда воздух прогреется до 8 градусов со знаком плюс. В воскресенье похолодает до плюс 2 градусов.

скриншот сайта Гидрометцентра

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