Виктория Катасонова уволилась с поста председателя департамента градостроительства и архитектуры Липецка

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В среду, 12 мая, стало известно, что председатель департамента градостроительства и архитектуры Липецка покидает свой пост. Виктория Катасонова написала заявление по собственному желанию. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

— Специалист продолжит курировать вопросы градостроительства города, но только в качестве руководителя профильного областного учреждения, — говорится в сообщении.

Виктория Катасонова родилась в 1982 году в Киргизии. В 2007-м окончила Липецкий государственный технический университет по специальности «Менеджмент организации». В 2011-м — Воронежской архитектурно-строительный университет по специальности «Экспертиза и управление недвижимостью». В 2018-м прошла переподготовку по направлению «Градостроительство» на базе липецкого университета. До назначения в мэрию Катасонова работала в должности начальника отдела архитектуры, градостроительства и планирования территорий управления строительства и архитектуры Липецкой области.

Благодаря Виктории Катасоновой в облцентре начали активно согласовывать паспорта проектов для преображения различных зданий. Под ее руководством в несколько раз выросли показатели по демонтажу вывесок и баннеров, которые не соответствуют правилам.