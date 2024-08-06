Вторник, 6 августа, 2024

Виктор Иванов открыл свою выставку в Рязани в 100-летний юбилей

Автор: 7info 2

Опубликовано

6 августа в выставочном зале Рязанского художественного музея на Есенина состоялось торжественное открытие выставки Народного художника СССР Виктора Иванова. На нём присутствовал сам творец, который отметил вековой юбилей. Экспозиция несёт название «Путь к совершенству» (0+).

В этот знаменательный день Виктора Иванова пришло поздравить огромное количество людей, в том числе руководителей общественных и культурных ведомств Рязани, области и страны. Было передано множество благодарственных писем, а также награда от Союза художников России – за неоценимый вклад в искусство как своими полотнами, так и полноценной работой в Союзе в прошлом. Также гостям был показан фильм о пути художника в жизни и творчестве под названием «Рязанская земля». Сам Виктор Иванов в своей речи отметил, как рад был вернуться и как радушно и с любовью его встретили рязанцы.

В состав выставки вошло 200 эскизов и набросков, легших впоследствии в основу известных на всю страну картин творца. Все они отражают дух тружеников рязанской земли, демонстрируют бытовые моменты, в которых и хранится красота жизни. Посетить выставку можно до 8 сентября.

Виктор Иванов открыл свою выставку в Рязани в 100-летний юбилей
Виктор Иванов открыл свою выставку в Рязани в 100-летний юбилей
Виктор Иванов открыл свою выставку в Рязани в 100-летний юбилей
Виктор Иванов открыл свою выставку в Рязани в 100-летний юбилей

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