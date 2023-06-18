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Виктор Атласов начал новую экспедицию

Татьяна Проводина
Фото МБУК "Рязанский музей путешественников"

16 июня на телефонную связь с Рязанским музеем путешественников вышел известный землепроходец Виктор Атласов. Он сообщил, что звонит уже из-за Полярного круга! Его ждет труднейший бросок до якутского поселка Черский, расположенного на правом берегу реки Колымы вблизи границы Якутии и Чукотского АО. Рязанцу предстоит преодолеть порядка 1000 км.

Напомним, путешественник отправился в путь в рамках уникального авторского проекта «Полярная Россия». Он стремится без какой-либо технической поддержки преодолеть путь от российских границ с Норвегией до северо-восточного побережья Чукотки. Каждый год Атласов проходит новый этап экспедиции, маршрут которого полностью проложен по Заполярью. Виктор Иванович идет совершенно один, весь запас продуктов несет с собой. Из средств передвижения у него только весельная лодка.

Путешественник сообщил в коротком телефонном разговоре о том, что чувствует себя хорошо, занимается закупкой продуктов в одном из небольших населенных пунктов Якутии.

«Дальше у меня будет исключительное одиночество, – поделился Атласов. – Никаких поселков по пути на карте уже не значится».

В прошлом году землепроходцу пришлось прервать экспедицию в связи с сильной простудой. В этот раз он полон уверенности в том, что его путешествие до Черского будет успешным.

Виктор Иванович, как и на предыдущих этапах, рассчитывает как можно дольше продвигаться в высокие широты по рекам. Этап до поселка Черский в Якутии при успешном исходе даст Атласову возможность выйти на финишную прямую проекта «Полярная Россия», который предусматривает пересечение нашей страны с Запада на Восток по нехоженному Заполярью.

«Конечно, многое будет зависеть от погоды и от того, какая водная обстановка будет на реках», – заключил Атласов.

Виктор Атласов начал новую экспедицию
Виктор Атласов начал новую экспедицию
Виктор Атласов начал новую экспедицию

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