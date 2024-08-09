Виктор Арцыбашев получил условный срок за хищение денег из бюджета Рязани

Железнодорожный районный суд Рязани вынес приговор Владимиру Арцыбашеву. Его признали виновным по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации — «Мошенничество, совершённое организованной группой в особо крупном размере», сообщает прокуратура Рязанской области.

Суд установил, что в 2020 году подсудимый, занимая должность советника вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова, вместе с другими участниками организованной группы, в которую входили сотрудники правительства Рязанской области, администрации города Рязани и коммерческих организаций, похитил более 15 миллионов рублей из бюджета. Преступление совершено путём закупки шести коммунально-дорожных машин по завышенной цене.

Суд назначил Арцыбашеву наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и штрафом в размере 500 тысяч рублей.

Кроме того, суд удовлетворил исковые требования прокуратуры Рязанской области о взыскании с подсудимого и его сообщников (уголовное дело в отношении которых рассматривается тем же судом) материального ущерба, причинённого в результате преступления.