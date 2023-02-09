Видеонаблюдение от «Ростелекома» остается в тренде у рязанского бизнеса

«Ростелеком» третий год подряд фиксирует рост спроса на услугу «Видеонаблюдение» среди рязанских предпринимателей. В 2022 году количество подключений сервиса выросло на треть по сравнению с прошлым годом. Сейчас решением провайдера пользуются около тысячи региональных бизнесменов. Чаще всего его выбирают руководители промышленных предприятий, управляющих компаний, представители гостиничного и ресторанного бизнеса.

Иван Анашкин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

«Потребность в безопасности была и остается одной из ключевых, поэтому тренд на услугу “Видеонаблюдение” — долгосрочный и распространяется как на частных, так и на корпоративных клиентов. Выбрав наше решение, пользователи получают услугу “под ключ”: мы осуществляем монтаж оборудования, обеспечиваем необходимой телекоммуникационной инфраструктурой, предоставляем собственные облачные сервисы для хранения записей, ведем круглосуточную техническую поддержку. Именно комплексный подход и разумная ценовая политика обеспечивают регулярный прирост абонентов».

Дмитрий Кузменко, генеральный директор ООО «Брют»:

«Для своего бизнеса я выбрал сразу несколько решений от “Ростелекома”. “Виртуальная АТС” упорядочила процесс приема и распределения вызовов внутри спорт-бара. С помощью камер видеонаблюдения охрана следит за порядком внутри помещения и сохранностью имущества гостей. А Wi-Fi делает их пребывание в нашем заведении максимально комфортным. Организация полноценной цифровой инфраструктуры позволила мне оптимизировать работу персонала и повысить эффективность предприятия».

В услугу «Видеонаблюдение для бизнеса» входят: внутренние и/или внешние видеокамеры, доступ и выгрузка видеоматериалов из облачного хранилища, видеоаналитика, настройка сценариев работы устройств. Управление осуществляется через личный кабинет пользователя или мобильное приложение. Срок хранения записей зависит от выбранного тарифного плана.

Провайдер предоставляет специальные условия для малого и среднего бизнеса, а также индивидуальные пакетные предложения для крупных компаний.

Подробнее об услуге можно узнать по телефону горячей линии 8 800 200 30 00, на сайте «Ростелекома» или в офисах продаж.