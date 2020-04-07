Волонтёры РязГМУ начали работать в Заокском

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Во вторник, 7 апреля, волонтёры Рязанского медуниверситета начали работать в селе Заокское под Рязанью. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.

Напомним, в Заокском, а также в селе Коростово с завтрашнего дня начинает действовать карантин по коронавирусу. Постановление об этом подписал губернатор Рязанской области Николай Любимов. 

Волонтёры РязГМУ пришли к жителям села, чтобы выявить у них симптомы заболеваний. У двух человек была повышенная температура, информацию о них передали в Минздрав и Роспотребнадзор.

За день ребята обошли почти половину домов в селе. Завтра они продолжат свою работу. 

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